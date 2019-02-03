Манчестер Сити — Арсенал. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (03.02.2019)

Составы команд:
«Манчестер Сити»: Кайл Уокер, Рахим Стерлинг, Ilkay Gundogan, Серхио Агуэро, Эмерик Лапорт, Kevin De Bruyne, Бернарду Силва, Давид Сильва, Фернандиньо, Николас Отаменди, Ederson.
«Арсенал»: Лоран Косельни, Александр Ляказетт, Lucas Torreira, Штефан Лихтштайнер, Пьер-Эмерик Обамеянг, Алекс Ивоби, Начо Монреаль, Бернд Лено, Шкодран Мустафи, Matteo Guendouzi, Зеад Колазинак.
Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «Манчестер Сити» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.