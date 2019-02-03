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    «Манчестер Сити» — «Арсенал». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Манчестер Сити — Арсенал. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (03.02.2019)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Арсенал Календарь АПЛ
    В 19:30 в АПЛ начнётся матч «Манчестер Сити» — «Арсенал».

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    Составы команд:

    «Манчестер Сити»: Кайл Уокер, Рахим Стерлинг, Ilkay Gundogan, Серхио Агуэро, Эмерик Лапорт, Kevin De Bruyne, Бернарду Силва, Давид Сильва, Фернандиньо, Николас Отаменди, Ederson.

    «Арсенал»: Лоран Косельни, Александр Ляказетт, Lucas Torreira, Штефан Лихтштайнер, Пьер-Эмерик Обамеянг, Алекс Ивоби, Начо Монреаль, Бернд Лено, Шкодран Мустафи, Matteo Guendouzi, Зеад Колазинак.

    Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «Манчестер Сити» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

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