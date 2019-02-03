«МанСити» выиграл у «Арсенала» благодаря хет-трику Агуэро

Встреча, которая прошла на стадионе «Этихад», завершилась со счетом 3:1.
«Горожане» вышли вперед уже на 1-й минуте, когда Эмерик Ляпорт выполнил прострел с левого фланга, а Серхио Агуэро в падении головой поразил цель.
«Канониры» отыгрались спустя десять минут. Лукас Торрейра навесил с углового, Начо Монреаль сделал скидку, после чего точный удар головой нанес Лоран Косельни.
За минуту до конца первого тайма подопечные Пепа Гвардиолы вновь повели в счете. Агуэро на дальней штанге замкнул прострел Рахима Стерлинга, получившего отличную передачу от Илкая Гюндогана.
На 61-й минуте Стерлинг вновь сделал прострел в чужую штрафную, мяч задел руку Бернда Лено, ударился об Агуэро и оказался в сетке.
После этой победы «Манчестер Сити» остался на втором месте в турнирной таблице (59 очков). «Арсенал» расположился на шестой строчке (47 очков). 0