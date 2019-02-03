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    «МанСити» выиграл у «Арсенала» благодаря хет-трику Агуэро

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    «Манчестер Сити» одержал победу над «Арсеналом» в домашнем матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

    Серхио Агуэро
    Серхио Агуэро
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    Встреча, которая прошла на стадионе «Этихад», завершилась со счетом 3:1.

    «Горожане» вышли вперед уже на 1-й минуте, когда Эмерик Ляпорт выполнил прострел с левого фланга, а Серхио Агуэро в падении головой поразил цель.

    «Канониры» отыгрались спустя десять минут. Лукас Торрейра навесил с углового, Начо Монреаль сделал скидку, после чего точный удар головой нанес Лоран Косельни.

    За минуту до конца первого тайма подопечные Пепа Гвардиолы вновь повели в счете. Агуэро на дальней штанге замкнул прострел Рахима Стерлинга, получившего отличную передачу от Илкая Гюндогана.

    На 61-й минуте Стерлинг вновь сделал прострел в чужую штрафную, мяч задел руку Бернда Лено, ударился об Агуэро и оказался в сетке.

    АПЛ. 25-й тур
    «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 3:1 (2:1)
    Голы: 1:0 — 1 Агуэро, 1:1 — 11 Косельни, 2:1 — 44 Агуэро, 3:1 — 61 Агуэро«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Лапорт, Фернандиньо, Сильва, Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне (Марез, 88), Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 81)«Арсенал»: Лено, Косельни, Монреаль, Колашинац (Денис Суарес, 66), Мустафи (Мавропанос, 79), Гендузи, Торрейра, Ивоби (Рэмзи, 66), Лихтштайнер, Обамеянг, ЛяказеттПредупреждения: Торрейра (40), Гюндоган (65)

    После этой победы «Манчестер Сити» остался на втором месте в турнирной таблице (59 очков). «Арсенал» расположился на шестой строчке (47 очков). 0

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