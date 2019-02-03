Магнуссон: ЦСКА имеет реальные шансы выиграть чемпионат России

Защитникподелился ожиданиями от возобновления второй части чемпионата России.

«Мы не боимся никого из соперников. У нас — молодая задорная команда, и вполне реальные шансы выиграть чемпионат. Самое главное для нас — обойтись без травм. От лидера мы отстаем всего на четыре очка. Это незначительное преимущество, которое легко можно отыграть.

Нам необходимо сохранять позитивный настрой, усердно работать и подойти к возобновлению соревнований максимально подготовленными», — цитирует исландца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 17 туров «армейцы» с 30 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. В текущем сезоне Магнуссон забил один мяч в 18 поединках за ЦСКА. 0