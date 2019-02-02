«Тоттенхэм» вырвал победу у «Ньюкасла» и вышел на второе место в АПЛ

Фрагмент матча
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Единственный гол в этой встрече на 83-й минуте забил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.
«Тоттенхэм», набрав 57 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл», имея в активе 24 очка, занимает 14-ю строчку в чемпионате.
В следующем туре «Тоттенхэм» дома сыграет против «Лестера», а «Ньюкасл» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».
АПЛ. 25-й тур
«Тоттенхэм» — «Ньюкасл» — 1:0 (0:0)
Гол: Сон Хын Мин, 83«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Санчес, Сиссоко, Эриксен, Уинкс, Сон Хын Мин (Дайер, 89), Ламела (Роуз, 78), Лукас Моура (Льоренте, 60)«Ньюкасл»: Дубравка, Лежен, Шер, Ласкеллес, Йедлин, Ритчи (Баррека, 86), Хэйден, Лонгстафф, Рондон, Атсу (Кенеди, 82), ПересПредупреждение: Йедлин, 65