«Тоттенхэм» вырвал победу у «Ньюкасла» и вышел на второе место в АПЛ

Лондонскийодержал победу над(1:0) в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии.

Единственный гол в этой встрече на 83-й минуте забил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

«Тоттенхэм», набрав 57 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл», имея в активе 24 очка, занимает 14-ю строчку в чемпионате.

В следующем туре «Тоттенхэм» дома сыграет против «Лестера», а «Ньюкасл» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».