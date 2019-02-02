Тухель может вернуть Рабьо в основу ПСЖ

Главный тренерхочет вернуть полузащитникав основную обойму команды.

Как сообщает RMC со ссылкой на собственный источник, Тухель попытается убедить руководство ПСЖ в том, что Рабьо необходимо вернуть в первую команду, так как хавбек еще может помочь.

Напомним, Рабьо отказался продлевать контракт с ПСЖ, который истекает следующим летом, и планирует покинуть команду на правах свободного агента. В связи с этим он был переведен в резервный состав команды.

Ранее сообщалось о том, что Рабьо близок к достижению договоренности с «Барселоной». 0