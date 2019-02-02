СМИ: Игроки «Челси» недовольны тренировками Сарри

Игрокинедовольны тренировочным процессом при главном тренере команды

Как сообщает Standard со ссылкой на свой источник, футболисты чувствуют себя истощенными, так как тренируются в том числе в дни матчей.

Так, 30 января Сарри провел тренировку за несколько часов до матча чемпионата Англии против «Борнмута», в котором «синие» были разгромлены со счетом 0:4.

Отмечается, что после этой игры между Сарри и футболистами состоялся жесткий разговор.

Напомним, проиграв «Борнмуту», «Челси» опустился на пятое место в турнирной таблице АПЛ. 0