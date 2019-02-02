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    СМИ: Игроки «Челси» недовольны тренировками Сарри

    Челси Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Игроки «Челси» недовольны тренировочным процессом при главном тренере команды Маурицио Сарри.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
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    Как сообщает Standard со ссылкой на свой источник, футболисты чувствуют себя истощенными, так как тренируются в том числе в дни матчей.

    Так, 30 января Сарри провел тренировку за несколько часов до матча чемпионата Англии против «Борнмута», в котором «синие» были разгромлены со счетом 0:4.

    Отмечается, что после этой игры между Сарри и футболистами состоялся жесткий разговор.

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