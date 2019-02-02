Брайтон энд Хоув Альбион — Уотфорд. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (02.02.2019)

Составы команд:
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, G.Bong, Шейн Даффи, Льюис Данк, Dale Stephens, Юрген Локадия, Pascal Gross, Гленн Мюррей, Соломон Марч, Мартин Монтойя, Davy Propper.
«Уотфорд»: Дарил Янмат, Эдриан Мариаппа, Херард Деулофеу, Том Клеверли, Трой Дини, Ken Sema, Крэйг Кэткарт, W.Hughes, Хосе Холебас, Бен Фостер, Этьен Капуэ.
Предыдущий матч соперников: «Уотфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.