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    • «Байер» прервал победную серию «Баварии»
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    «Байер» прервал победную серию «Баварии»

    Бундеслига Футбол Германии Байер Бавария Календарь Бундеслиги
    Леверкузенский «Байер» на своем поле обыграл мюнхенскую «Баварию» (3:1) в матче 20-го тура чемпионата Германии.

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    В составе победителей отличились Леон Бэйли (53-я минута), Кевин Фолланд (63) и Лукас Аларио (87).

    Единственный мяч гостей забил Леон Горецка (41).

    «Бавария» прервала победную серию из семи игр в Бундеслиге. Мюнхенский клуб с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Байер» поднялся на седьмую строчку — 30 очков.

    Напомним, что «Байер» является соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы. Команды сыграют первый матч 14 февраля в Краснодаре, ответная встреча состоится 21 февраля в Леверкузене. 0

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