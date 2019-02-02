«Байер» прервал победную серию «Баварии»

Леверкузенскийна своем поле обыграл мюнхенскую(3:1) в матче 20-го тура чемпионата Германии.

Фрагмент матча twitter.com/bayer04_en 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе победителей отличились Леон Бэйли (53-я минута), Кевин Фолланд (63) и Лукас Аларио (87).

Единственный мяч гостей забил Леон Горецка (41).

«Бавария» прервала победную серию из семи игр в Бундеслиге. Мюнхенский клуб с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Байер» поднялся на седьмую строчку — 30 очков.

Напомним, что «Байер» является соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы. Команды сыграют первый матч 14 февраля в Краснодаре, ответная встреча состоится 21 февраля в Леверкузене. 0