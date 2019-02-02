«Байер» прервал победную серию «Баварии»

Фрагмент матча
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В составе победителей отличились Леон Бэйли (53-я минута), Кевин Фолланд (63) и Лукас Аларио (87).
Единственный мяч гостей забил Леон Горецка (41).
«Бавария» прервала победную серию из семи игр в Бундеслиге. Мюнхенский клуб с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Байер» поднялся на седьмую строчку — 30 очков.
Напомним, что «Байер» является соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы. Команды сыграют первый матч 14 февраля в Краснодаре, ответная встреча состоится 21 февраля в Леверкузене. 0