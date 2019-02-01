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    Будущее Сульшера в «МЮ» зависит от матчей с ПСЖ

    Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Будущее исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера в этом клубе зависит от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».

    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер
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    По информации The Sun, в случае успешного исхода этих встреч «красные дьяволы» предложат 45-летнему норвежцу контракт на постоянной основе.

    В первых девяти играх при Сульшере манчестерский клуб одержал 8 побед и один раз сыграл вничью, что впечатлило руководство «МЮ».

    В то же время «красные дьяволы» продолжают поиск специалиста, который мог бы возглавить команду в следующем сезоне.

    Напомним, Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» 19 декабря 2018 года после отставки Жозе Моуринью.

    «Красные дьяволы» занимают 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 45 очков после 24 туров. 0

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