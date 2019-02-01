Будущее Сульшера в «МЮ» зависит от матчей с ПСЖ

Уле Гуннар Сульшер
twitter.com/ManUtd
По информации The Sun, в случае успешного исхода этих встреч «красные дьяволы» предложат 45-летнему норвежцу контракт на постоянной основе.
В первых девяти играх при Сульшере манчестерский клуб одержал 8 побед и один раз сыграл вничью, что впечатлило руководство «МЮ».
В то же время «красные дьяволы» продолжают поиск специалиста, который мог бы возглавить команду в следующем сезоне.
Напомним, Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» 19 декабря 2018 года после отставки Жозе Моуринью.
«Красные дьяволы» занимают 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 45 очков после 24 туров. 0