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    Почеттино разочарован отсутствием трансферов у «Тоттенхэма»

    Тоттенхэм Футбол Англии Англия. Премьер-лига Календарь АПЛ
    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал то, что клуб не подписал ни одного игрока в зимнее межсезонье.

    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино
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    «Конечно, я хотел усилить состав, но раз мы не можем этого сделать, то я должен справляться с давлением.

    Конечно, я разочарован, ведь мы находимся в хорошем положении в турнирной таблице и небольшая помощь нам бы не помешала. Но мы будем бороться до конца, чтобы подняться настолько высоко, насколько сможем», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

    Отметим, что «Тоттенхэм» стал первым в истории клубом АПЛ, который не подписал никого за два трансферных окна.

    Напомним, «шпоры» занимают третье место в чемпионате Англии, имея в активе 54 очка после 24 туров. 0

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