Лория отсудил у «Крыльев Советов» более 20 миллионов рублей

Грузинский голкиперотсудил усвыше 20 миллионов рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Голкипер обратился в палату по разрешению споров РФС, объяснив, что руководство «Крыльев» задолжало ему не только зарплату, но еще и отпускные.

Директора по развитию «Крыльев» Александр Шикунов заявил, что самарский клуб рассчитается с вратарем в течение недели.

«Это было не судебное дело. Он подал в палату по разрешению споров РФС заявления по его старым долгам. Палата обязала нас закрыть долги перед ним. На данный момент долг не погашен, но в течение недели оплатим. Палата дает время неделю, и в этот срок мы все вопросы закроем, конечно», — цитирует Шикунова «Р-Спорт».

Лория выступал за «Крылья Советов» в период с 2015 по 2018 годы. 0