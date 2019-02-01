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    Лория отсудил у «Крыльев Советов» более 20 миллионов рублей

    Крылья Советов РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Грузинский голкипер Георгий Лория отсудил у «Крыльев Советов» свыше 20 миллионов рублей.

    Георгий Лория
    Георгий Лория
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    Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

    Голкипер обратился в палату по разрешению споров РФС, объяснив, что руководство «Крыльев» задолжало ему не только зарплату, но еще и отпускные.

    Директора по развитию «Крыльев» Александр Шикунов заявил, что самарский клуб рассчитается с вратарем в течение недели.

    «Это было не судебное дело. Он подал в палату по разрешению споров РФС заявления по его старым долгам. Палата обязала нас закрыть долги перед ним. На данный момент долг не погашен, но в течение недели оплатим. Палата дает время неделю, и в этот срок мы все вопросы закроем, конечно», — цитирует Шикунова «Р-Спорт».

    Лория выступал за «Крылья Советов» в период с 2015 по 2018 годы. 0

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