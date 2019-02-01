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    Конте объяснил, почему отказался возглавить «Реал»

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    Итальянский специалист Антонио Конте назвал причину, по которой отказался возглавить «Реал» осенью прошлого года.

    Антонио Конте
    Антонио Конте
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    «У меня была возможность возглавить "Реал", но я решил отказаться от предложения. Предпочитаю начинать работу с командой с начала сезона. К тому же в тот момент "Реал" был как горячая картошка. Так что я посчитал, что не стоит идти туда», — цитирует Конте La Gazzetta dello Sport.

    Напомним, в октябре «Реал» предлагал Конте работу после увольнения Хулена Лопетеги. После отказа итальянца руководство «сливочных» решило доверить команду Сантьяго Солари.

    Конте находится без работы с лета прошлого года после того, как был уволен из «Челси». 0

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