Конте объяснил, почему отказался возглавить «Реал»

Итальянский специалистназвал причину, по которой отказался возглавитьосенью прошлого года.

«У меня была возможность возглавить "Реал", но я решил отказаться от предложения. Предпочитаю начинать работу с командой с начала сезона. К тому же в тот момент "Реал" был как горячая картошка. Так что я посчитал, что не стоит идти туда», — цитирует Конте La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в октябре «Реал» предлагал Конте работу после увольнения Хулена Лопетеги. После отказа итальянца руководство «сливочных» решило доверить команду Сантьяго Солари.

Конте находится без работы с лета прошлого года после того, как был уволен из «Челси». 0