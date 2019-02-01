СМИ: следствие попросит продлить арест Кокорина и Мамаева

6 февраля Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста полузащитникаи нападающего

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник.

«Как ожидается, ходатайство следствия рассмотрят в суде 6 февраля», — сказал источник.

«Надеюсь, что суд отреагирует на допущенную следствием волокиту в расследовании и ознакомлении и откажет в удовлетворении очередного ходатайства о продлении срока стражи. Основания для этого очевидны», — отметил Игорь Бушманов, адвокат Мамаева.

Напомним, в октябре в качестве меры пресечения для Кокорина, Мамаева, младшего брата Кокорина Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого суд избрал заключение под стражу на два месяца. Позже арест был продлен до 8 февраля. 0