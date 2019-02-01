Барриос: Рад, что нахожусь в таком великом клубе, как «Зенит»

Полузащитник сборной Колумбии Вильмар Барриос прокомментировал свой переход в «Зенит» из «Боки Хуниорс».

«Наконец-то я сюда приехал! Перед этим у меня было несколько сложных дней.

Сегодня мне удалось потренироваться, и знаю, что после тренировки меня ждет тоннель. После него у меня появится время со всеми познакомиться — и с футболистами, и с тренерским штабом.

Начиная с того момента, как я получил предложение перейти в "Зенит", нисколько не сомневался и сразу пошел навстречу. И вот я здесь.

Сейчас моя главная цель — как можно быстрее адаптироваться к тренировкам, команде, партнерам и тренерскому штабу. Я очень рад и горд тем, что нахожусь в таком великом клубе.

У меня есть очень хороший друг, который играет в России, и, конечно, я с ним посоветовался. Это Рикардо Лаборде. Он многое рассказал мне и о стране, и о российском футболе.

Но также не стоит забывать и то, что я был в России на чемпионате мира, благодаря чему увидел страну.

У меня не было никаких сомнений в том, чтобы приехать сюда после того, как я получил предложение», — приводит слова полузащитника официальный сайт питерского клуба. 0