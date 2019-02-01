ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппГонка только началась. «Ливерпуль» не смог уйти в чемпионский отрыв
  • 20:49
    • Ухов лишен золота Олимпийских игр-2012 из-за допинга
  • 23:31
    • Азмун продолжит карьеру в «Зените»
  • 22:47
    • «Зенит» объявил о переходе хавбека сборной Колумбии
  • 22:04
    • Катар впервые стал победителем Кубка Азии
  • 21:15
    • Россия обыгрывает Швейцарию в Кубке Дэвиса благодаря победам Хачанова и Медведева
    Все новости спорта

    «Зенит» объявил о переходе хавбека сборной Колумбии

    Зенит РПЛ Футбол России Трансферы Латинская Америка Календарь РФПЛ
    Питерский «Зенит» договорился с руководством «Боки Хуниорс» о трансфере полузащитника Вильмара Барриоса.

    Вильмар Бариос
    Вильмар Бариос
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Отмечается, что соглашение с футболистом сборной Колумбии рассчитано на 4,5 года.

    «Вечером 1 февраля новичок присоединился к команде в Испании после успешного медосмотра и провел первое занятие под руководством Сергея Семака.

    Сине-бело-голубые приветствуют Вильмара Бариоса в Петербурге и желают удачи!», — говорится в заявлении клуба.

    Вильмар Энрике Барриос Теран родился 16 октября 1993 года в Картахене, Колумбия. Воспитанник клуба «Депортес Толима» дебютировал в основном составе 24 февраля 2013 года, а полтора года спустя вместе с «винно-золотыми» завоевал Кубок Колумбии. В общей сложности за клуб из Ибаге полузащитник провел 106 матчей, в которых забил 3 мяча.

    Летом 2015-го Барриос перешел в аргентинский «Бока Хуниорс». Вместе с командой из Буэнос-Айреса Вильмар дважды становился чемпионом Аргентины (сезон-2016/17 и 2017/18) и дошел до финала Кубка Либертадорес (2018). В составе «Боки» полузащитник провел 66 матчей, в которых забил один мяч.

    На счету футболиста — девять игр в составе национальной сборной Колумбии, три из которых состоялись в рамках чемпионата мира в России. 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • «Зенит» хлопнул дверью, а Карпин получил то, что хотел
  • 29/01/2019 в 00:59
    •
  • Прогноз
  • «Сельта» — «Севилья»
  • 1.80
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Нэшвилл» на выезде возьмет реванш у «Флориды» Дадонова
  • «Флорида» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • Сумеет ли «Вашингтон» прервать серию поражений в игре против «Калгари»?
  • «Вашингтон» — «Калгари». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Баффало» прервет спурт «Чикаго»
  • «Баффало» — «Чикаго». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сарри переживает тревожные времена Футбол Сарри сам копает себе яму в «Челси»Реакция прессы на матч «Борнмут» — «Челси» 31/01/2019 в 20:310
  • 16:33
    • СМИ: следствие попросит продлить арест Кокорина и Мамаева
  • 16:16
    • «Реал» и «Барселона» встретятся в полуфинале Кубка Испании
  • 12:46
    • Названы лучшие игроки КХЛ по итогам января
    Артемий Панарин Хоккей НХЛ. Два очка Панарина, гол Яковлева и передача БучневичаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля Вчера в 08:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Возьмет ли Катар свой первый Кубок Азии?
  • 3.99
    •
  • 00:14
    • Касаткина: Это чудо, что я сегодня смогла выйти на корт
  • 23:54
    • Барриос: Рад, что нахожусь в таком великом клубе, как «Зенит»
  • 23:48
    • Калинская и Кузьмова вышли в финал турнира в Санкт-Петербурге
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол «МЮ» споткнулся, но Сульшер все равно красавец«Ман Юнайтед» не выиграл впервые под руководством Сульшера 30/01/2019 в 15:040
  • 23:19
    • Экс-тренер «Спартака» возглавил минское «Динамо»
  • 22:57
    • Будущее Сульшера в «МЮ» зависит от матчей с ПСЖ
  • 22:31
    • «Ахмат» проиграл «Лудогорцу»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие