«Зенит» объявил о переходе хавбека сборной Колумбии

Питерскийдоговорился с руководствомо трансфере полузащитника

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Отмечается, что соглашение с футболистом сборной Колумбии рассчитано на 4,5 года.

«Вечером 1 февраля новичок присоединился к команде в Испании после успешного медосмотра и провел первое занятие под руководством Сергея Семака.

Сине-бело-голубые приветствуют Вильмара Бариоса в Петербурге и желают удачи!», — говорится в заявлении клуба.

Вильмар Энрике Барриос Теран родился 16 октября 1993 года в Картахене, Колумбия. Воспитанник клуба «Депортес Толима» дебютировал в основном составе 24 февраля 2013 года, а полтора года спустя вместе с «винно-золотыми» завоевал Кубок Колумбии. В общей сложности за клуб из Ибаге полузащитник провел 106 матчей, в которых забил 3 мяча.

Летом 2015-го Барриос перешел в аргентинский «Бока Хуниорс». Вместе с командой из Буэнос-Айреса Вильмар дважды становился чемпионом Аргентины (сезон-2016/17 и 2017/18) и дошел до финала Кубка Либертадорес (2018). В составе «Боки» полузащитник провел 66 матчей, в которых забил один мяч.

На счету футболиста — девять игр в составе национальной сборной Колумбии, три из которых состоялись в рамках чемпионата мира в России. 0