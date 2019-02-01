Барриос в ближайшее время станет игроком «Зенита»

Полузащитник аргентинского клуба «Бока Хуниорс»в ближайшее время завершит переход в питерский

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Спортивное агентство, представляющее интересы 25-летнего колумбийца, на своей странице в «Инстаграме» опубликовало фото и видео с медосмотра, который игрок прошёл в одной из клиник Барселоны.

Ранее сообщалось, что «Зенит» увеличил трансферное предложение по игроку до 15 млн евро.

Барриос перешел в «Боку Хуниорс» летом 2016 года из «Депортес Толима» за 2,6 миллиона евро. На сегодняшний день его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В составе аргентинского клуба 25-летний полузащитник принял участие в 59 играх во всех турнирах, забил один мяч, отдал две результативные передачи и заработал 14 желтых карточек.

Также на его счету 14 матчей за сборную Колумбии.

A esta hora, Wilmer Barrios presenta exámenes médicos en España para convertirse en nuevo jugador del @fczenit_en, tras salir de @BocaJrsOficial. pic.twitter.com/NCumbI6nCF — Juan Bee. (@JDBeetar) January 31, 2019

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