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    Барриос в ближайшее время станет игроком «Зенита»

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    Полузащитник аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Вилмар Барриос в ближайшее время завершит переход в питерский «Зенит».

    Вилмар Барриос
    Вилмар Барриос
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    Спортивное агентство, представляющее интересы 25-летнего колумбийца, на своей странице в «Инстаграме» опубликовало фото и видео с медосмотра, который игрок прошёл в одной из клиник Барселоны.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» увеличил трансферное предложение по игроку до 15 млн евро.

    Барриос перешел в «Боку Хуниорс» летом 2016 года из «Депортес Толима» за 2,6 миллиона евро. На сегодняшний день его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

    В составе аргентинского клуба 25-летний полузащитник принял участие в 59 играх во всех турнирах, забил один мяч, отдал две результативные передачи и заработал 14 желтых карточек.

    Также на его счету 14 матчей за сборную Колумбии.

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