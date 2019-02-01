Азмун продолжит карьеру в «Зените»

Питерскийи казанскийдостигли договоренности о переходе форварда, сообщает пресс-служба казанского клуба.

По информации издания «Спорт-Экспресс», трансфер 24-летнего иранца суммарно может обойтись питерцам в 12 миллионов евро.

Азмун подписал контракт, рассчитанный на 3,5 года. Планируется, что «Зенит» в ближайшие часы заявит игрока на Лигу Европы.

Всего за «Рубин» форвард сыграл 77 матчей, в которых забил 17 голов. В первой части текущего сезона в 17 матчах забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.

🤝 Сердар Азмун переходит в «Зенит» из Санкт-Петербурга!

🙌🏻 Мы признательны и благодарны Сердару за время, проведенное в клубе! Желаем ему успехов в дальнейшей карьере!

Подробнее: https://t.co/d52qQfsG5G pic.twitter.com/FrTL7nnHpF — «Рубин» Казань (@fcrk) February 1, 2019

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