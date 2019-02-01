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    «Ахмат» проиграл «Лудогорцу»

    Ахмат РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РФПЛ
    Грозненский «Ахмат» проиграл болгарскому «Лудогорцу» (3:4) в товарищеском матче на тренировочных сборах.

    «Ахмат»
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    В составе чеченского клуба отличились Беким Балай, Раванелли и Бернард Бериша.

    Добавим, что первый матч после зимней паузы российская команда проведет 3 марта против «Рубина».

    По итогам первой части сезона подопечные Рашида Рахимова заняли 8-е место в таблице РПЛ.

    Товарищеские матчи
    «Лудогорец» — «Ахмат» — 4:3 (4:1)
    Голы: Анисе, 12 (1:0). Балай, 17 (1:1). Натанаэл, 22 (2:1). Янков, 32 (3:1). Бакалов, 41 (4:1). Раванелли, 59 — с пенальти (4:2). Бериша, 88 (4:3)«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Плиев, Иванов, Швец (Бериша, 46), Раванелли, Исмаэл, Садулаев, Шиманьски, Балай (Мбенг, 46)
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