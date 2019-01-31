«Барселона» договорилась с «Атлетико Минейро» о переходе Эмерсона

Защитник бразильского «Атлетико Минейро»продолжит карьеру в, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.

20-летний бразильский футболист присоединится к испанскому клубу 1 июля 2019 года, подписав контракт до лета 2024 года. Сумма трансфера составит 12 млн. евро.

Эмерсон является воспитанником клуба «Понте-Прета», из которого в 2018 году он перешёл в «Атлетико Минейро».

Эмерсон, чью стоимость transfermarkt.de оценивает в 50 тысяч евро, принял участие в 25 играх бразильской серии А, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Прошлый сезона стал для Эмерсона дебютным в бразильской Серии А. В активе футболиста матчи в составе национальной сборной U21. 0