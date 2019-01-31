«Барселона» договорилась с «Атлетико Минейро» о переходе Эмерсона

Эмерсон
twitter.com/FCBarcelona
20-летний бразильский футболист присоединится к испанскому клубу 1 июля 2019 года, подписав контракт до лета 2024 года. Сумма трансфера составит 12 млн. евро.
Эмерсон является воспитанником клуба «Понте-Прета», из которого в 2018 году он перешёл в «Атлетико Минейро».
Эмерсон, чью стоимость transfermarkt.de оценивает в 50 тысяч евро, принял участие в 25 играх бразильской серии А, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Прошлый сезона стал для Эмерсона дебютным в бразильской Серии А. В активе футболиста матчи в составе национальной сборной U21. 0