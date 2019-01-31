«Динамо» проиграло польской «Ягеллонии»

«Динамо»
«Динамо»
Бело-голубые пропустили на 66-й и 69-й минутах, а смогло сократить отставание лишь на 90-й минуте.
В составе российской команды гол на свой счёт записал полузащитник Вячеслав Грулёв.
«Динамо» после 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.
«Ягеллония» — на четвёртом месте в таблице чемпионата Польши после 20 туров.
Товарищеский матч
«Динамо» Москва, Россия vs «Ягеллония» Белосток, Польша — 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 (63), 0:2 (69), 1:2 Грулёв (90)«Динамо» (1-й тайм): Шунин (к), Соснин (Козлов, 28), Хольмен, Шунич, Липовой, Теттех, Самба Соу, Терехов, Черных, Лацевич, Панченко«Динамо» (2-й тайм): Шунин (к), Козлов, Морозов, Евгеньев, Жоаозиньо, Москвичёв, Юсупов, Кардозу, Грулёв, Луценко, МарковПредупреждения: Черных (7), Самба Соу (33), Юсупов (68), Марков (85)