«Динамо» проиграло польской «Ягеллонии»

Московскоепотерпело поражение от польской(1:2) в товарищеском матче на сборе в Турции.

Бело-голубые пропустили на 66-й и 69-й минутах, а смогло сократить отставание лишь на 90-й минуте.

В составе российской команды гол на свой счёт записал полузащитник Вячеслав Грулёв.

«Динамо» после 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.

«Ягеллония» — на четвёртом месте в таблице чемпионата Польши после 20 туров.