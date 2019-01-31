ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппГонка только началась. «Ливерпуль» не смог уйти в чемпионский отрыв
  • 19:09
    • СКА победил «Барыс» и досрочно выиграл дивизион Боброва в КХЛ
  • 18:18
    • Павлюченкова одолела Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Петербурге
  • 16:46
    • Марсьяль продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
  • 16:29
    • «Зенит» близок к трансферу Азмуна
  • 15:58
    • «Арсенал» арендовал игрока «Барселоны»
    Все новости спорта

    «Динамо» проиграло польской «Ягеллонии»

    Динамо Товарищеские матчи РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Московское «Динамо» потерпело поражение от польской «Ягеллонии» (1:2) в товарищеском матче на сборе в Турции.

    «Динамо»
    «Динамо»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Бело-голубые пропустили на 66-й и 69-й минутах, а смогло сократить отставание лишь на 90-й минуте.

    В составе российской команды гол на свой счёт записал полузащитник Вячеслав Грулёв.

    «Динамо» после 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.

    «Ягеллония» — на четвёртом месте в таблице чемпионата Польши после 20 туров.

    Товарищеский матч
    «Динамо» Москва, Россия vs «Ягеллония» Белосток, Польша — 1:2 (0:0)
    Голы: 0:1 (63), 0:2 (69), 1:2 Грулёв (90)«Динамо» (1-й тайм): Шунин (к), Соснин (Козлов, 28), Хольмен, Шунич, Липовой, Теттех, Самба Соу, Терехов, Черных, Лацевич, Панченко«Динамо» (2-й тайм): Шунин (к), Козлов, Морозов, Евгеньев, Жоаозиньо, Москвичёв, Юсупов, Кардозу, Грулёв, Луценко, МарковПредупреждения: Черных (7), Самба Соу (33), Юсупов (68), Марков (85)
    0
  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Гонка только началась. «Ливерпуль» не смог уйти в чемпионский отрыв
  • 18:42
    •
  • Прогноз
  • «Жирона» — «Реал»
  • 1.75
  • Сегодня в 23:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • От ЦСКА и «Ак Барса» ждем оборонительный хоккей
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Динамо Москва» или «Металлург» — кто победит в битве контендеров?
  • «Динамо Москва» — «Металлург». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Динамо Минск» должно воспользоваться усталостью «Адмирала»
  • «Динамо Минск» — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «МЮ» — «Бернли» Футбол АПЛ. «МЮ» спасся в матче с «Бернли», «МанСити» уступил «Ньюкаслу», «Арсенал» одолел «Кардифф»Обзор матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу 01:550
  • 15:13
    • Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
  • 14:57
    • «Амур» в овертайме победил «Куньлунь»
  • 14:13
    • Игрок «МЮ» согласовал контракт с китайским клубом
    Пеп Гвардиола Футбол «Манчестер Сити» пора забыть о титуле? Что случилось с командой Гвардиолы«Горожане» сенсационно уступили «Ньюкаслу» и дали «Ливерпулю» возможность уйти во внушительный отрыв Вчера в 15:220
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выйдет ли «Реал» в полуфинал Кубка Короля?
  • 3.19
    •
  • 18:59
    • Тульский «Арсенал» разгромил сербскую «Младость»
  • 18:49
    • «Динамо» проиграло польской «Ягеллонии»
  • 18:33
    • «Йокерит» в овертайме победил «Сибирь»
    ПСЖ снова не может рассчитывать на Неймара из-за травмы Футбол Жертва грубого возмездия. Неймар может выбыть до конца сезонаЛидер ПСЖ получил серьезную травму — что теперь делать команде и самому игроку Вчера в 05:360
  • 13:45
    • Вратарь «Уотфорда» — рекордсмен по сейвам в АПЛ
  • 11:57
    • Сборная России планирует провести матч с Бельгией в Петербурге
  • 09:57
    • ПСЖ хочет приобрести у «Челси» Виллиана
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие