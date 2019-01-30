Трабукки стал селекционером «Оренбурга»

Итальянский агентзанял пост селекционера в

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Об этом сообщил вратарь команды Александр Довбня, передает «Р-Спорт».

«Да, нам его представил президент клуба. Мое мнение — не знаю, для чего. У нас очень дружный коллектив, хорошая атмосфера. По трансферам в клубе всё было нормально, у нас хорошие футболисты, все выкладываются на сто процентов, мы идем неплохо, неплохо играем. Зачем какие-то перемены нужны были, не знаю», — сказал Довбня.

Напомним, после осенней части сезона «Оренбург» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. 0