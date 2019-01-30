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    «Барселона» случайно объявила о переходе Дениса Суареса в «Арсенал»

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    «Барселона» на своем официальном сайте подтвердила аренду «Арсеналом» полузащитника Дениса Суареса, но позже удалила статью, сообщает Goal.com.

    Денис Суарес
    Денис Суарес
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    По информации издания, в сообщении говорилось, что «канониры» арендовали 25-летнего испанца до конца текущего сезона.

    «Барселона» продлила контракт с Суаресом до июня 2021 года, однако арендное соглашение с «Арсеналом» предусматривает возможность выкупа футболиста. Лондонский клуб также будет платить хавбеку зарплату.

    Накануне сообщалось, что представители «Арсенала» смогли договориться с руководством «Барселоны» по условиям аренды испанца.

    Напомним, что Суарес перешел в «Барселону» из «Вильярреала» в июле 2016 года за 3,25 миллиона евро.

    За это время он провел 71 матч за каталонскую команду, записав на свой счет 8 забитых мячей и 11 результативных передач.

    Портал transfermarkt.com оценивается стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

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