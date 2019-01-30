«Барселона» случайно объявила о переходе Дениса Суареса в «Арсенал»

По информации издания, в сообщении говорилось, что «канониры» арендовали 25-летнего испанца до конца текущего сезона.
«Барселона» продлила контракт с Суаресом до июня 2021 года, однако арендное соглашение с «Арсеналом» предусматривает возможность выкупа футболиста. Лондонский клуб также будет платить хавбеку зарплату.
Накануне сообщалось, что представители «Арсенала» смогли договориться с руководством «Барселоны» по условиям аренды испанца.
Напомним, что Суарес перешел в «Барселону» из «Вильярреала» в июле 2016 года за 3,25 миллиона евро.
За это время он провел 71 матч за каталонскую команду, записав на свой счет 8 забитых мячей и 11 результативных передач.
Портал transfermarkt.com оценивается стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
Official! Denis Suarez to Arsenal 🔴✔️ pic.twitter.com/rMMxTHWO9N— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2019