«Рубин» сыграл вничью со «Слованом»

Казанскийсыграл вничью с братиславским(2:2) в товарищеском матче на тренировочных сборах в Турции.

В составе казанской команды отличились Руслан Камболов, реализовавший пенальти, и Данил Степанов.

За «Слован» забили футболисты Александр Чаврич и Андраж Шпорар, реализовавший пенальти.

Казанский «Рубин» после 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги располагается на шестом месте в турнирной таблице.

«Слован» за 18 матчей набрал 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Словакии.