«Рубин» сыграл вничью со «Слованом»

«Рубин»
«Рубин»
В составе казанской команды отличились Руслан Камболов, реализовавший пенальти, и Данил Степанов.
За «Слован» забили футболисты Александр Чаврич и Андраж Шпорар, реализовавший пенальти.
Казанский «Рубин» после 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги располагается на шестом месте в турнирной таблице.
«Слован» за 18 матчей набрал 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Словакии.
Товарищеский матч
«Рубин» (Россия) — «Слован» (Словакия) — 2:2 (0:1)
Голы: Чаврич, 2 (0:1). Камболов, 58 — с пенальти (1:1). Степанов, 70 (2:1). Шпорар, 76 — с пенальти (2:2)«Рубин»: Волк, Калинин (Камболов, 46), Останин (Степанов, 46), Микушин (Зиганшин, 46), Уремович (Агапов, 46), Акбашев (Башкиров, 46), Байрамян (Мухаметзянов, 46), Могилевец (Шекари, 46. Коблов, 72), Пантелеев (Давиташвили, 46), Полоз (Сагитов, 46), Голдобин