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    Гол Рондона помог «Ньюкаслу» одолеть «Манчестер Сити»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Ньюкасл Календарь АПЛ
    В матче 24-го тура английской премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» одержал волевую домашнюю победу над «Манчестер Сити» — 2:1.

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    Счет уже на первой минуте открыл нападающий манчестерского клуба Серхио Агуэро.

    За хозяев голами отметились экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Саломон Рондон (66-я минута) и Мэтт Ритчи (80, пенальти).

    «Манчестер Сити» с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Ньюкасл» расположился на 14-й строчке — 24 очка.

    В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 3 февраля примут «Арсенал», а «сороки» днем ранее на выезде сыграют с «Тоттенхэмом».

    АПЛ. 24-й тур
    «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:1 (0:1)
    Голы: Агуэро, 1 (0:1). Рондон, 66 (1:1). Ритчи, 80 — с пенальти (2:1)«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Лежен, Шер, Ласкеллес, Йедлин, Ритчи, Хэйден, Лонгстафф, Рондон, Атсу (Кенеди, 87), Перес (Манкильо, 90)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Данилу (Гюндоган, 83), Ляпорт, Стоунс, Сильва, Фернандинью, Де Брейне (Бернарду Силва, 65), Агуэро, Стерлинг, Сане (Габриэл Жезус, 73)Предупреждения: Де Брейне, 17. Стерлинг, 34. Перес, 54. Шер, 72. Ляпорт, 90+1
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