Гол Рондона помог «Ньюкаслу» одолеть «Манчестер Сити»

В матче 24-го тура английской премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» одержал волевую домашнюю победу над «Манчестер Сити» — 2:1.

Счет уже на первой минуте открыл нападающий манчестерского клуба Серхио Агуэро.

За хозяев голами отметились экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Саломон Рондон (66-я минута) и Мэтт Ритчи (80, пенальти).

«Манчестер Сити» с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Ньюкасл» расположился на 14-й строчке — 24 очка.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 3 февраля примут «Арсенал», а «сороки» днем ранее на выезде сыграют с «Тоттенхэмом».