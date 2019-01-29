Вулверхэмптон — Вест Хэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (29.01.2019)

Составы команд:
«Вулверхэмптон»: M.Doherty, Райан Беннетт, Рубен Невеш, Рауль Хименес, Руй Патрисиу, Conor Coady, Diogo Jota, Jonny Castro, Romain Saiss, Жоау Моутиньо, Леандер Дендокер.
«Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Пабло Сабалета, Марко Арнаутович, Фелипе Андерсон, Роберт Снодграсс, Марк Нобл, Angelo Ogbonna, Issa Diop, Артур Масуаку, Майкл Антонио, Declan Rice.
Предыдущий матч соперников: «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.