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    Стартовала подача заявок на билеты Евро-2020

    Евро-2020
    Начал работу сайт с регистрацией для желающих подать заявки на билеты на матчи Евро-2020, сообщает УЕФА.

    Стартовала подача заявок на билеты Евро-2020
    Стартовала подача заявок на билеты Евро-2020
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    Старт продажи билетом запланирован на 12 июня 2019 года. Прием заявок на портале чемпионата Европы продлится до 12 июля. Заявки, которые будут удовлетворены, определит жеребьевка. Отмечается, что все желающие имеют равные права на покупку билета независимо от времени подачи заявки.

    На первом этапе будет распределена большая часть билетов. В продажу ближе к турниру поступит лишь малая часть.

    Билеты на матчи отдельных сборных будут продаваться только болельщикам, которые отвечают критериям своих национальных ассоциаций.

    Напомним, что Евро-2020 будет первый в истории чемпионатом, матчи которого примут 12 городов Европы. Матч открытия турнира пройдет 12 июня 2020 года в Риме на Олимпийском стадионе.

    На стадионе «Санкт-Петербург» состоятся три игры группового этапа и четвертьфинал. 0

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