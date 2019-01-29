ЦСКА интересуется полузащитником «Васку да Гама»

может подписать 19-летнего полузащитника, утверждает Globo Esporte.

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По информации издания, бразильцы уже отклонили одно предложение московского клуба. Но «армейцы» сохраняют интерес к футболисту и могут предпринять новую попытку.

Отмечается, что руководители «Васку да Гамы» продадут талантливого бразильца только в том случае, если получат по-настоящему выгодное предложение, от которого не смогут отказаться.

В прошлом сезоне на счету Лукаса два матча в чемпионате Бразилии.

Ранее сообщалось, что ЦСКА также проявляет интерес к другому бразильцу — 19-летнему форварду «Гремио» Рандинелли да Силве. 0