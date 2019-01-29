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    ЦСКА интересуется полузащитником «Васку да Гама»

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    ЦСКА может подписать 19-летнего полузащитника «Васку да Гамы» Лукаса Сантоса, утверждает Globo Esporte.

    Лукас Сантос
    Лукас Сантос
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    По информации издания, бразильцы уже отклонили одно предложение московского клуба. Но «армейцы» сохраняют интерес к футболисту и могут предпринять новую попытку.

    Отмечается, что руководители «Васку да Гамы» продадут талантливого бразильца только в том случае, если получат по-настоящему выгодное предложение, от которого не смогут отказаться.

    В прошлом сезоне на счету Лукаса два матча в чемпионате Бразилии.

    Ранее сообщалось, что ЦСКА также проявляет интерес к другому бразильцу — 19-летнему форварду «Гремио» Рандинелли да Силве. 0

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