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    Ракитич готов продлить контракт с «Барселоной»

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    Хорватский полузащитник Иван Ракитич заявил, что хотел бы надолго остаться в каталонской «Барселоне».

    Иван Ракитич
    Иван Ракитич
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    «Я хочу играть здесь. Если мне удастся продлить контракт, я с радостью останусь в "Барселоне" еще на долгие годы.

    Я очень счастлив здесь. Все знают об этом, в том числе наш президент. Больше нечего говорить.

    Что касается конкуренции с де Йонгом, то я просто хочу играть. Я спокойно отношусь к новым вызовам, это добавит мне мотивации.

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    • Мне 30 лет, я нахожусь на пике карьеры. Хочу наслаждаться этим», — приводит слова Ракитича Goal.com.

    Действующий контракт хорвата с «Барселоной» истекает в 2021 году. 0

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