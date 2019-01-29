Ракитич готов продлить контракт с «Барселоной»

Хорватский полузащитникзаявил, что хотел бы надолго остаться в каталонской «Барселоне».

Иван Ракитич goal.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Я хочу играть здесь. Если мне удастся продлить контракт, я с радостью останусь в "Барселоне" еще на долгие годы.

Я очень счастлив здесь. Все знают об этом, в том числе наш президент. Больше нечего говорить.

Что касается конкуренции с де Йонгом, то я просто хочу играть. Я спокойно отношусь к новым вызовам, это добавит мне мотивации.

Мне 30 лет, я нахожусь на пике карьеры. Хочу наслаждаться этим», — приводит слова Ракитича Goal.com.

Действующий контракт хорвата с «Барселоной» истекает в 2021 году. 0