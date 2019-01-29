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    ПСЖ не может договориться с агентами Паредеса

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    ПСЖ никак не может поставить финальную точку в трансфере полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, сообщает Le Parisien.

    Леандро Паредес
    Леандро Паредес
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    Как информирует источник, французский клуб испытывает сложности в переговорах с агентами игрока. Стороны не могут договориться о комиссионных, причитающихся агентам.

    Клубы согласовали детали соглашения. Игрок отправился в Париж для подписания контракта, но в последний момент спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике решил провести дополнительные переговоры с агентами.

    Ожидается, что сумма трансфера составит 40 миллионов евро. Также будет выплачено 5 миллионов в качестве бонусов. Аргентинец подпишет с клубом контракт на 4,5 года.

    В этом сезоне 24-летний Паредес принял участие в 15 матчах РПЛ, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. 0

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