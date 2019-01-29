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    Кононов: Пока «Спартак» готов на 50 процентов

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    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказал мнение о матче с «Локомотивом» (4:0) на турнире «Кубок Матч Премьер» в Катаре.

    Олег Кононов
    Олег Кононов
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    Красно-белые стали победителями соревнований, выиграв все три матча.

    «Я бы не сказал, что первый тайм был для нас проще. Просто, может, мы получше играли, поорганизованее.

    Но "Локомотив" — это все-таки серьезная команда. Два тайма нужно играть очень ответственно.

    Первый тайм был равный, но нам удалось забить два мяча. Во втором тайме тоже удалось забить два. Молодцы, что выиграли, на данный момент мы проделали хорошую работу.

    На сколько процентов готова команда? Ровно на 50 процентов, потому что у нас еще два сбора впереди. Поэтому 50 процентов», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч премьер». 0

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