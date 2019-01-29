Гончаренко: Не могу сказать, что чем-то недоволен

Главный тренер московского ЦСКАпрокомментировал результат товарищеского матча с датским клубом(2:1).

«Не могу сказать, что чем-то недоволен, потому что, когда команда находится под нагрузками, нужно проявлять морально-волевые качества.

Это и происходит со многими футболистами. Доволен, что игроки, которые много пропустили — Бистрович, Ахметов и Эрнандес, улучшают свою форму. Сейчас мы пробуем разные сочетания.

Доволен также, что соперник был организован и агрессивен, заставлял принимать быстрые решения. Сейчас важно, что ЦСКА имеет резерв, чтобы совершать ошибки.

Здесь надо набивать шишки, например в вопросах выхода из обороны, игре между линиями, предотвращении контратак и проведении своих быстрых атак. Например, в быстрой атаке сегодня забил Обляков.

Команда выдержала высокий темп, несмотря на нагрузки? В этом мы не сомневаемся, это тяжело футболистам головой принимать, а потом, когда начинают бегать последние 15—20 минут, они понимают своё преимущество», — передаёт слова Гончаренко «Чемпионат». 0