ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иван ПеришичТрансферный дайджест. 22-28 января
  • 12:19
    • Паредес — игрок ПСЖ
  • 13:18
    • «Локомотив» предложил Фернандешу новый контракт
  • 13:05
    • Маррей перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава
  • 11:46
    • Стартовала подача заявок на билеты Евро-2020
  • 09:24
    • «Голден Стэйт» разгромил «Индиану», «Бостон» прервал победную серию «Бруклина»
    Все новости спорта

    «Локомотив» предложил Фернандешу новый контракт

    Локомотив РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РФПЛ
    Московский «Локомотив» сделал предложение полузащитнику Мануэлу Фернандешу по новому контракту.

    Мануэл Фернандеш
    Мануэл Фернандеш
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Об этом рассказал главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин.

    «Он должен принять решение. Если до этого с ним никто не разговаривал и не делал предложений, то сейчас предложение сделано.

    Примет — будет с нами дальше. Не примет — это жизнь, он уйдет. Либо летом, когда контракт закончится. Либо раньше», — приводит слова Семина «Чемпионат».

  • СМИ: Фернандеш договорился о переходе в турецкий клуб
  • Читайте по теме

    • Хавбек выступает в составе «Локомотива» с 2014 года. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги португалец забил три мяча и отдал три результативные передачи в 15 матчах. 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • «Локомотив» не хочет отдавать турнир в Катаре
  • 26/01/2019 в 13:45
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Локомотив»
  • 2.70
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барыс» может победить «Сибирь» в третий раз в сезоне
  • «Сибирь» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Повторит ли ОАЭ свое достижение на Кубке Азии?
  • Катар — ОАЭ. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • В поединке «Салавата Юлаева» и «Йокерита» ждем открытый хоккей
  • «Салават Юлаев» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Нью-Джерси» Хоккей НХЛ. Передача Малкина, четвертая кряду победа «Филадельфии»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 января 09:050
  • 09:54
    • «Галатасарай» хотел купить Дзюбу
  • 08:00
    • ПСЖ не может договориться с агентами Паредеса
  • 22:21
    • «Зенит» объявил о трансфере Ракицкого
    За одну неделю «Тоттенхэм» вылетел из двух турниров Футбол Вылетом из Кубка «Тоттенхэм» рискует погубить сезонРеакция прессы на вылет «Тоттенхэма» из Кубка Англии Вчера в 18:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли Сульшер побеждать с «МЮ»?
  • 2.98
    •
  • 14:02
    • Фурсенко назвал продажу Паредеса одной из самых успешных сделок «Зенита»
  • 13:51
    • «Локомотив» приобрел грузинского полузащитника
  • 13:41
    • «Севилья» арендовала полузащитника «Наполи»
    Квинси Промес Футбол Примера. «Севилья» разгромила «Леванте», «Барса» и «Реал» добыли уверенные победыПодробности матчей 21-го тура испанской Примеры 01:130
  • 21:56
    • «Зенит» разгромно обыграл «Ростов»
  • 13:34
    • СМИ: «Зенит» договорился о трансфере защитника «Спортинга»
  • 12:14
    • Воевода дисквалифицирован на два года за допинговые нарушения на ОИ-2014
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие