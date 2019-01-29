«Локомотив» предложил Фернандешу новый контракт

Московский «Локомотив» сделал предложение полузащитникупо новому контракту.

Об этом рассказал главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин.

«Он должен принять решение. Если до этого с ним никто не разговаривал и не делал предложений, то сейчас предложение сделано.

Примет — будет с нами дальше. Не примет — это жизнь, он уйдет. Либо летом, когда контракт закончится. Либо раньше», — приводит слова Семина «Чемпионат».

Хавбек выступает в составе «Локомотива» с 2014 года. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги португалец забил три мяча и отдал три результативные передачи в 15 матчах. 0