ЦСКА победил «Норшеллан» в товарищеском матче

Московскийодержал победу над датским(2:1) в контрольном матче на тренировочном сборе в Ла-Манге (Испания).

Российская команда вышла вперёд на 20-й минуте — Фёдор Чалов реализовал пенальти. На 38-й минуте ЦСКА удвоил преимущество благодаря голу полузащитника Ивана Облякова.

На 61-й минуте, хавбек Андреас Ольсен сократил отставание датской команды.

В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА предстоит встретиться с тульским «Арсеналом». Игра пройдёт в Туле 3 марта.