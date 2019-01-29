ЦСКА победил «Норшеллан» в товарищеском матче

ЦСКА
twitter.com/pfc_cska
Российская команда вышла вперёд на 20-й минуте — Фёдор Чалов реализовал пенальти. На 38-й минуте ЦСКА удвоил преимущество благодаря голу полузащитника Ивана Облякова.
На 61-й минуте, хавбек Андреас Ольсен сократил отставание датской команды.
В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА предстоит встретиться с тульским «Арсеналом». Игра пройдёт в Туле 3 марта.
Товарищеский матч
ЦСКА (Россия) — «Норшелланн» (Дания) — 2:1 (2:0)
Голы: Чалов, 20 — с пенальти (1:0). Обляков, 37 (2:0). Сков Ольсен, 61 (2:1)ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников (Бийол, 46), Влашич, Бистрович, Ахметов, Обляков (Кучаев, 72), Чалов, Эрнандес (Нисимура, 79)«Норшелланн»: Ларсен, Бартолец, Нельссон, Енссен (Хансен, 79), Расмуссен (Педерсен, 46), Дамсгор (Струнк Якобсен, 59), Андерсен, Мамин, Ригор Йенсен (Антман, 70), Сков Ольсен (Кристенсен, 83), Доньо (Амон, 46)Предупреждение: Бекао, 77