Хавбек ПСЖ отклонил предложение «Тоттенхэма»

Полузащитникотклонил предложение, утверждает Metro.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб предложил 23-летнему французу контракта на 7,5 миллиона евро в год и подписной бонус в размере 5 миллионов.

Но футболист заявил, что в Англии готов играть только за «Ливерпуль», за который болел с детства.

Контракт Рабьо с ПСЖ действует до лета 2019 года. За отказ продлевать контракт хавбек был переведен в дубль парижан.

Последний раз он выходил на поле в официальном матче 11 декабря. В нынешнем сезоне полузащитник провел 20 матчей за парижан во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи. 0