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    Старший тренер «Ахмата» возглавит минское «Динамо»

    Ахмат РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Старший тренер «Ахмата» Роман Пилипчук возглавит минское «Динамо». Об этом рассказал генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

    Роман Пилипчук
    Роман Пилипчук
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    «К нам обратился Роман Пилипчук и белорусские коллеги по поводу возможности возглавить минское "Динамо". Мы сказали, что возражать не будем против того, чтобы он строил свою самостоятельную карьеру. Такие шансы для тренеров выпадают не каждый день, будем рады, если у него все получится.

    Обидно ли нам его отпускать? Нет, почему должно быть обидно, он ведь хороший специалист, а сейчас ему выпал шанс стать главным тренером. Неправильно и несправедливо отказывать человеку, когда у него есть возможность построить карьеру, по-человечески нужно было его отпустить.

    Будем надеяться, что его опыт ему поможет. Желаем Роману удачи, мы с ним будем на связи. Мы всегда предполагали, что он может начать самостоятельную карьеру, но сейчас такое развитие событий было неожиданным.

    Что касается нового помощника Рахимову, то будем его искать. Адиев? Он сейчас главный тренер "Анжи", так что пока мы этого варианта не рассматриваем. Мы с ним на связи, но на сегодняшний момент он руководит командой, а в будущем всё будет видно», — приводит слова Айдамирова «Чемпионат». 0

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