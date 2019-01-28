«Интер» ведет переговоры с экс-тренером «Челси»

Миланский «Интер» ведет переговоры с известным итальянским тренером, сообщает Calciomercato.com.

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По информации источника, «нерадзурри» заинтересованы в подписании соглашения со специалистом по окончании сезона.

В «Интере» планируют отправить в отставку Лучано Спаллетти, которому не удалось вывести команду в плей-офф Лиги чемпионов и навязать борьбу «Ювентусу» за чемпионский титул.

Отмечается, что новый генеральный директор «нерадзурри» Джузеппе Маротта хорошо знаком с Конте по «Ювентусу», поэтому переговоры должны пройти гладко.

Конте известен по работе в «Ювентусе», «Челси» и сборной Италии. 0