Трансфер Паредеса из «Зенита» в ПСЖ отложен

Леандро Паредес
ФК «Зенит»
В последний момент спортивный директор парижского клуба Антеро Энрике решил пересмотреть некоторые пункты сделки.
Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель заявил, что трансфер Паредеса должен быть осуществлен в эти выходные.
По данным СМИ, парижане заплатят за Паредеса 40 миллионов евро + 5 миллионов евро в качестве бонусов. Контракт с аргентинцем будет рассчитан на 4,5 года.
В текущем сезоне Паредес провел 22 матча за «Зенит», забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. 0