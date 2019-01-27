Трансфер Паредеса из «Зенита» в ПСЖ отложен

Трансфер полузащитникаоткладывается, передает Paris United.

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В последний момент спортивный директор парижского клуба Антеро Энрике решил пересмотреть некоторые пункты сделки.

Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель заявил, что трансфер Паредеса должен быть осуществлен в эти выходные.

По данным СМИ, парижане заплатят за Паредеса 40 миллионов евро + 5 миллионов евро в качестве бонусов. Контракт с аргентинцем будет рассчитан на 4,5 года.

В текущем сезоне Паредес провел 22 матча за «Зенит», забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. 0