«Кристал Пэлас» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англииодержал домашнюю победу надсо счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Коннор Уикхэм (9-я минута) и Эндрос Таунсенд (34).

На 44-й минуте «шпоры» получили право на пенальти, но защитник Киран Триппьер не смог реализовать его.

«Кристал Пэлас» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Тоттенхэм» покинул турнир.

Ранее путёвки в 1/8 финала получили «Бристоль Сити», «Манчестер Юнайтед», «Дерби Каунти», «Суонси Сити», «Донкастер Роверс», «Манчестер Сити», «Уотфорд», «Миллуолл» и «Уимблдон». 0