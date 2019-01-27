«Кристал Пэлас» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии

«Кристал Пэлас»
twitter.com/SpursOfficial
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Коннор Уикхэм (9-я минута) и Эндрос Таунсенд (34).
На 44-й минуте «шпоры» получили право на пенальти, но защитник Киран Триппьер не смог реализовать его.
«Кристал Пэлас» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Тоттенхэм» покинул турнир.
Ранее путёвки в 1/8 финала получили «Бристоль Сити», «Манчестер Юнайтед», «Дерби Каунти», «Суонси Сити», «Донкастер Роверс», «Манчестер Сити», «Уотфорд», «Миллуолл» и «Уимблдон». 0