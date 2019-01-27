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    «Кристал Пэлас» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии

    Кубок Англии Футбол Англии Тоттенхэм Кристал Пэлас
    В матче 1/16 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» одержал домашнюю победу над «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

    «Кристал Пэлас»
    «Кристал Пэлас»
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    В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Коннор Уикхэм (9-я минута) и Эндрос Таунсенд (34).

    На 44-й минуте «шпоры» получили право на пенальти, но защитник Киран Триппьер не смог реализовать его.

    «Кристал Пэлас» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Тоттенхэм» покинул турнир.

    Ранее путёвки в 1/8 финала получили «Бристоль Сити», «Манчестер Юнайтед», «Дерби Каунти», «Суонси Сити», «Донкастер Роверс», «Манчестер Сити», «Уотфорд», «Миллуолл» и «Уимблдон». 0

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