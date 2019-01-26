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    «Крылья Советов» обыграли «Ригу» в контрольном матче

    Товарищеские матчи Крылья Советов Футбол России
    «Крылья Советов» провели второй контрольный матч на сборе в ОАЭ.

    «Крылья Советов» — «Рига»
    «Крылья Советов» — «Рига»
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    Российский клуб обыграл действующего чемпиона Латвии «Ригу» — 1:0.

    Победный гол на 50-й минуте матча провел Денис Ткачук.

    Контрольный матч
    «Крылья Советов» (Самара, Россия) — «Рига» (Рига, Латвия) — 1:0 (0:0)
    Гол: Ткачук, 50 (1:0)«Крылья Советов» (1-й тайм): Рыжиков, Чичерин, Рохель, Самарджич, Денисов, Антон, Шишкин, Джано, Самедов, Канунников, Шейдаев«Крылья Советов» (2-й тайм): Конюхов, Тигиев, Бурлак, Карпов, Зотов, Тимофеев, Ткачук, Яковлев, Зиньковский, Корниленко, Соболев

    Ранее в ОАЭ подопечные Миодрага Божовича с тем же счетом обыграли словацкую «Жилину». 0

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