«Крылья Советов» обыграли «Ригу» в контрольном матче

«Крылья Советов» — «Рига»
«Крылья Советов»
Российский клуб обыграл действующего чемпиона Латвии «Ригу» — 1:0.
Победный гол на 50-й минуте матча провел Денис Ткачук.
Контрольный матч
«Крылья Советов» (Самара, Россия) — «Рига» (Рига, Латвия) — 1:0 (0:0)
Гол: Ткачук, 50 (1:0)«Крылья Советов» (1-й тайм): Рыжиков, Чичерин, Рохель, Самарджич, Денисов, Антон, Шишкин, Джано, Самедов, Канунников, Шейдаев«Крылья Советов» (2-й тайм): Конюхов, Тигиев, Бурлак, Карпов, Зотов, Тимофеев, Ткачук, Яковлев, Зиньковский, Корниленко, Соболев
Ранее в ОАЭ подопечные Миодрага Божовича с тем же счетом обыграли словацкую «Жилину». 0