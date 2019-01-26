Ещенко планирует вернуться на поле в текущем сезоне

Защитникрассказал о том, как проходит его восстановление после операции на колене.

«У меня все замечательно. Закачиваю ногу, связки. Надеюсь, на следующем сборе уже буду на поле бегать. Индивидуально, конечно. Очень соскучился и по полю, и по ребятам, и по игре. Сроки восстановления? Как заживет! Но уже в этом сезоне планирую сыграть.

То, что восстанавливаюсь вместе с командой, психологически помогает. Это правильная составляющая: ты часть команды, должен быть вместе с ней. Помимо тренировок есть еще и быт. Ходим вместе на завтраки, обеды и ужины, общаемся, шутим», — сказал Ещенко в интервью «Чемпионату».

Напомним, Ещенко получил травму в домашней игре пятого тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом» (1:2) 29 ноября прошлого года. Ожидается, что на восстановление защитнику понадобится около шести месяцев. 0