Маммане больше нравится жить в России, чем во Франции

Защитник «Зенита»рассказал о работе с, а также о жизни в России.

«С Манчини мы почти не разговаривали. Он был немного закрыт. Семак, конечно, с нами общается гораздо чаще.

У игроков сократилась дистанция до тренеров, мы все часто общаемся с главным тренером. Не думаю, что дело в возрасте. Просто у каждого тренера своя манера общения.

Конечно, с Семаком лучше. Когда ты постоянно в контакте с тренером, то знаешь, что для него лучше. Знаешь, что он от тебя хочет. Так гораздо легче.

Он всегда может тебе помочь, поддерживает тебя. Такая форма общения мне подходит гораздо больше.

Жизнь в России по сравнению с Францией? Мне больше нравится в России. Во Франции люди какие-то замкнутые, скованные, закрытые. Я аргентинец и привык к открытому общению, и в России люди как раз открыты. Это мне по душе», — приводит слова Мамманы «Спорт-Экспресс». 0