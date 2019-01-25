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    Маммане больше нравится жить в России, чем во Франции

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    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о работе с Сергеем Семаком, а также о жизни в России.

    Эмануэль Маммана
    Эмануэль Маммана
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    «С Манчини мы почти не разговаривали. Он был немного закрыт. Семак, конечно, с нами общается гораздо чаще.

    У игроков сократилась дистанция до тренеров, мы все часто общаемся с главным тренером. Не думаю, что дело в возрасте. Просто у каждого тренера своя манера общения.

    Конечно, с Семаком лучше. Когда ты постоянно в контакте с тренером, то знаешь, что для него лучше. Знаешь, что он от тебя хочет. Так гораздо легче.

    Он всегда может тебе помочь, поддерживает тебя. Такая форма общения мне подходит гораздо больше.

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    • Жизнь в России по сравнению с Францией? Мне больше нравится в России. Во Франции люди какие-то замкнутые, скованные, закрытые. Я аргентинец и привык к открытому общению, и в России люди как раз открыты. Это мне по душе», — приводит слова Мамманы «Спорт-Экспресс». 0

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