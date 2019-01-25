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    Федун: Зе Луиш и Адриано останутся в «Спартаке» минимум до лета

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    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи о потенциальных трансферах футболистов.

    Леонид Федун
    Леонид Федун
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    Ранее в СМИ появились сведения об интересе ряда клубов к нападающим красно-белых Зе Луишу и Луису Адриано.

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    • «Почему только два новичка? А Наиль Умяров и Глушенков? Поэтому я считаю, у нас четыре новичка.

    Зе Луиш и Луис Адриано? В межсезонье журналистам делать нечего, вот они и высасывают из пальца. Ни по одному из них не было предложений и мы не собираемся их продавать.

    Так что болельщики могут быть спокойны. Как минимум до лета они у нас будут», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс». 0

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