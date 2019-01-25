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    К 2022 году «Спартак» должен еще раз стать чемпионом, заявил Федун

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун рассказал о задаче команды до 2022 года.

    Леонид Федун
    Леонид Федун
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    «Команда должна омолаживаться. У нас есть задача к 2022 году все-таки еще раз стать чемпионом. Как минимум к 2022 году мы должны еще раз стать чемпионами. Все-таки будет столетие "Спартака".

    Каррера говорил, что Еременко один из моих любимых игроков? Да, это так. Послушайте, у меня может быть много любимых игроков, но вопросы комплектования команды решает тренер.

    Наша команда должна омолаживаться», — цитирует Федуна Sport24.ru.

    «Спартак» выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/17, прервав 16-летнюю паузу. В текущем сезоне красно-белые занимают четвертое место после 17 туров, имея в активе 28 очков. 0

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