К 2022 году «Спартак» должен еще раз стать чемпионом, заявил Федун

Председатель совета директоров «Спартака»рассказал о задаче команды до 2022 года.

«Команда должна омолаживаться. У нас есть задача к 2022 году все-таки еще раз стать чемпионом. Как минимум к 2022 году мы должны еще раз стать чемпионами. Все-таки будет столетие "Спартака".

Каррера говорил, что Еременко один из моих любимых игроков? Да, это так. Послушайте, у меня может быть много любимых игроков, но вопросы комплектования команды решает тренер.

Наша команда должна омолаживаться», — цитирует Федуна Sport24.ru.

«Спартак» выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/17, прервав 16-летнюю паузу. В текущем сезоне красно-белые занимают четвертое место после 17 туров, имея в активе 28 очков. 0