Ван Бронкорст покинет «Фейеноорд»

покинет пост главного тренерапосле окончания текущего сезона.

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Ван Бронхорст заявил о том, что покинет клуб по собственному желанию

«Я много думал о том, хочу ли я остаться в "Фейеноорде" после этого сезона. Но на протяжении своей карьеры я всегда следовал своим чувствам, и теперь они говорят, что я не должен оставаться. "Фейеноорд" всегда будет в моем сердце», — сказал тренер.

Ван Бронкхорст возглавил «Фейеноорд» в 2015 году. Под его руководством команда из Роттердама стала чемпионом Нидерландов в сезоне-2016/17, выиграла два Кубка и один Суперкубок страны. 0