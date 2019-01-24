Ван Бронкорст покинет «Фейеноорд»

Джованни ван Бронкхорст
Sky Sports
Ван Бронхорст заявил о том, что покинет клуб по собственному желанию
«Я много думал о том, хочу ли я остаться в "Фейеноорде" после этого сезона. Но на протяжении своей карьеры я всегда следовал своим чувствам, и теперь они говорят, что я не должен оставаться. "Фейеноорд" всегда будет в моем сердце», — сказал тренер.
Ван Бронкхорст возглавил «Фейеноорд» в 2015 году. Под его руководством команда из Роттердама стала чемпионом Нидерландов в сезоне-2016/17, выиграла два Кубка и один Суперкубок страны. 0