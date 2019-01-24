«Севилья» победила «Барселону» в четвертьфинальном матче Кубка Испании

В первом матче 1/4 финала Кубка Испаниина своем поле обыграласо счетом 2:0.

Фрагмент матча twitter.com/SevillaFC 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче был открыт на 58-й минуте. Промес ушел от Пике на левом фланге атаки и навесил в центр на линию вратарской, где Пабло Сарабия ударом в касание отправил мяч в угол ворот.

А на 76-й минуте Эвер Банега здорово прострелил с левого края чужой штрафной на дальнюю штангу во вратарскую, где Бен-Йеддер ударом в касание замкнул этот пас.

Ответная встреча состоится 30 января на «Камп Ноу» в Барселоне.