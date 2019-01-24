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    «Севилья» победила «Барселону» в четвертьфинальном матче Кубка Испании

    Кубок Испании Футбол Испании Севилья Барселона
    В первом матче 1/4 финала Кубка Испании «Севилья» на своем поле обыграла «Барселону» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
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    Счет в матче был открыт на 58-й минуте. Промес ушел от Пике на левом фланге атаки и навесил в центр на линию вратарской, где Пабло Сарабия ударом в касание отправил мяч в угол ворот.

    А на 76-й минуте Эвер Банега здорово прострелил с левого края чужой штрафной на дальнюю штангу во вратарскую, где Бен-Йеддер ударом в касание замкнул этот пас.

    Ответная встреча состоится 30 января на «Камп Ноу» в Барселоне.

    Кубок Испании. 1/4 финала. Первый матч
    «Севилья» — «Барселона» — 2:0 (0:0)
    «Севилья»: Сориано, Кьер, Гомес, Эскудеро (Арана, 88), Меркадо, Банега, Навас (Андре Силва, 71), Сарабия (Васкес, 67), Амаду, Промес, Бен-Йеддер«Барселона»: Силлессен, Пике, Лангле, Серджи Роберто, Нелсон Семеду (Альба, 80), Аленья, Ракитич, Видаль, Боатенг (Суарес, 63), Малком (Коутиньо, 63), АртурПредупреждения: Гомес (74), Альба (84)
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