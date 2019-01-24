«Ростов» подписал экс-игрока «Спартака»

Бывший полузащитник московскогостал игроком. Об этом сообщается на официальном сайте ростовского клуба.

Соглашение c 31-летним болгарским футболистом рассчитано на 2,5 года.

Напомним, в начале января Попов покинул московский «Спартак», в составе которого выступал с 2015 года. За это время он провел 97 матчей, забил 9 голов и отдал 15 голевых передач.

Ранее в «Ростов» перешел Роман Еременко, который также в этом месяце расторг контракт со «Спартаком».

Ивелин Попов — игрок «Ростова»

Болгарский полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на 2.5 года.

Подробнее: https://t.co/R6HK6Ykysl pic.twitter.com/STvH5pHhKp — Football Club Rostov (@rostovfc) 23 января 2019 г.

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