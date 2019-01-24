ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Софья СамодуроваСамодурова бросила вызов Загитовой в борьбе за золото ЧЕ
  • 08:17
    • «Ростов» подписал экс-игрока «Спартака»
  • 08:03
    • Квитова впервые в карьере вышла в финал Australian Open
  • 01:50
    • «Милан» объявил о подписании контракта с Пентеком
  • 01:29
    • «Севилья» победила «Барселону» в четвертьфинальном матче Кубка Испании
  • 01:18
    • ПСЖ вышел в 1/8 финала Кубка Франции, Неймар получил травму
    Все новости спорта

    «Ростов» подписал экс-игрока «Спартака»

    Трансферы Футбол России Ростов Спартак
    Бывший полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов стал игроком «Ростова». Об этом сообщается на официальном сайте ростовского клуба.

    Ивелин Попов
    Ивелин Попов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Соглашение c 31-летним болгарским футболистом рассчитано на 2,5 года.

    Напомним, в начале января Попов покинул московский «Спартак», в составе которого выступал с 2015 года. За это время он провел 97 матчей, забил 9 голов и отдал 15 голевых передач.

    Ранее в «Ростов» перешел Роман Еременко, который также в этом месяце расторг контракт со «Спартаком».

    0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • «Барселона» не забыла «Рому» и изменила себе
  • Вчера в 06:04
    •
  • Прогноз
  • «Челси» — «Тоттенхэм»
  • 2.40
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» прервет серию неудач в матче с «Амуром»
  • «Амур» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Есть ли шансы у сборной Вьетнама против более опытного соперника?
  • Вьетнам — Япония. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • «Металлург» попробует раскусить оборону «Трактора»
  • «Металлург» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Ак Барс» — «Йокерит» Хоккей КХЛ. «Торпедо» разгромило «Витязь», «Ак Барс» одолел «Йокерит»Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 23 января Вчера в 23:040
  • 22:10
    • «Ак Барс» одержал победу над «Йокеритом»
  • 21:03
    • Французы Джеймс и Сипре выиграли короткую программу на ЧЕ-2019, Тарасова и Морозов — 2-е
  • 20:18
    • «Барселона» подписала хавбека «Аякса» де Йонга за 75 млн евро
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. 23-й хет-трик Овечкина, два очка Кузнецова, очередное поражение «Вашингтона»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 января Вчера в 09:180
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Гвардиола не жалеет даже слабых соперников
  • 4.45
    •
  • 01:04
    • Дубль Ван Перси помог «Фейеноорду» выйти в полуфинал Кубка Голландии
  • 00:36
    • 20 очков Колесникова помогли УНИКСу обыграть «Цедевиту»
  • 22:50
    • «Локомотив-Кубань» переиграл «Ульм»
    Каролина Плишкова Теннис Australian Open. Плишкова выбила Серену Уильямс, Пуй обыграл Раонича, Джокович прошел НисикориОбзор матчей десятого игрового дня на Открытом чемпионате Австралии Вчера в 13:100
  • 18:49
    • «Зенит» нацелился на Азмуна
  • 18:23
    • Балотелли перешел в «Марсель» на правах аренды
  • 17:59
    • Кокорину и Мамаеву продлят срок содержания в СИЗО
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие