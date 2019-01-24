Игуаин на правах аренды перешёл в «Челси»

Лондонскийобъявил о подписании контракта с нападающим «Ювентуса»

31-летний форвард будет выступать в составе лондонского клуба на правах аренды до конца сезона-2018/19.

На протяжении последних нескольких месяцев за «Милан» — также на правах аренды.

«Когда появилась возможность присоединиться к "Челси", я должен был ею воспользоваться.

Это команда, которая мне всегда нравилась: с богатой историей, прекрасным стадионом, и выступающая в АПЛ, где я всегда хотел себя попробовать.

Теперь я надеюсь оправдать доверие "Челси" на поле. Не могу дождаться, чтобы начать играть, и надеюсь на быструю адаптацию», — отметил Игуаин в интервью клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Игуаин забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах. 0