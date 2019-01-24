«Монако» отстранил Анри от работы с командой

отстранил главного тренера командыот работы.

Об этом сообщил официальный сайт «монегасков».

«Клуб объявляет о решении отстранить тренера первой команды Тьерри Анри от исполнения обязанностей с сегодняшнего дня и до тех пор, пока не будет принято окончательное решение», — говорится в заявлении.

25 января тренировку с командой проведет Франк Пасси.

Ранее стало известно о том, что Анри отстранил ряд футболистов от работы с первой командой из-за того, что они «думают только о своем будущем».

После 21 тура «Монако» находится в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. 0