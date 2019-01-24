Дубль Ван Перси помог «Фейеноорду» выйти в полуфинал Кубка Голландии

«Фейеноорд»
twitter.com/Feyenoord
В составе победителей дублем отметился нападающий Робин ван Перси, и по разу отличились — защитник Свен ван Бек и форвард Стивен Бергхаус.
Голландия. Кубок 1/4 финала
«Фейеноорд» — «Фортуна С» — 4:1 (1:0)
Голы: ван Перси, 34 (1:0). Новакович, 54 (1:1). ван Перси, 68 (2:1). ван Бек, 81 (3:1). Бергхейс, 90+4 (4:1)«Фейеноорд»: Фермер, ван дер Хейден, ван Бек, Сен Жюст, Вердонк, Класи, Вилхена, ван Перси (Торнстра, 86), Йергенсен (Венте, 87), Бергхейс, Ларссон«Фортуна С»: Кошелев, Херингс, Эссерс, Пинту (Оспитальери, 86), Хосе Родригес, Димерс, Сметс, Эль-Мессауди, Хюттен (Видигал, 78), Новакович (Семеду, 86), СтоккерсПредупреждение: Пинту, 75