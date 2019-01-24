«Реал» признан самым доходным клубом Европы прошлого сезона

Футболисты «Реала»
goal.com
Рейтинг возглавил мадридский «Реал», заработавший рекордные 750,9 миллиона евро.
Второе место заняла каталонская «Барселона» (690,4 миллиона), на третью позицию с первой опустился «Манчестер Юнайтед» (666 миллионов).
Далее в списке идут «Бавария» (629,2 миллиона), «Манчестер Сити» (568,4 миллиона), «ПСЖ» (541,7 миллиона), «Ливерпуль» (513,7 миллиона), «Челси» (505,7 миллиона), «Арсенал» (439,2 миллиона), «Тоттенхэм» (428,3 миллиона), «Ювентус» (394,9 миллиона) и дортмундская «Боруссия» (317,2 миллиона).
Единственным представителем России в топ-30 стал «Зенит», занявший 25-е место (167,8 миллиона). 0